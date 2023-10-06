Bakan Bolat'tan araç ve konut satışına ilişkin Son Dakika açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Hükümetimiz 3 Haziran tarihinde açıklandıktan sonra Ticaret Bakanı olarak atandık. Covid döneminden başlayarak gerek tedarik krizleri, gerekse lojistik krizleri nedeniyle dünyada arz talep dengesizliğinden dolayı anormal artış ve yüksek enflasyon dalgası meydana geldi. En çarpıcı alanlarından birisi otomotiv sektörüydü. Baktığımızda araç bulunamaması sıfır araçların ortada olmaması, bunların büyük ölçüde stoklandığı ihbarları, müşterilere karşı araç yok deyip anormal taleplerde bulunmak, çeşitli haksız ticari uygulamalar gibi düzenlemeler oldu. Hükümetimiz 1.5 yıl önce 6 ay 6 bin km sınırlaması getirmişti.

Araç sıkıntısı olduğu için bugün araç al üstüne yüzde 30-40 koy sat gibi uygulamaları önlemek amacıyla yapılmıştı. Göreve geldikten sonra önce denetimlerimizi artırdık, hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimat piyasaları toparlayın olmuştu. 6 ay 6 bin km sınırlaması sadece yetkili satıcılar için söz konusuydu biz bunu bireysel satıcılar için de 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya başladık.

İlan sitelerini sorumlu tuttuk. İlan yasağına uymayanlara ciddi para cezaları uygulayacağımızı ilan ettik. İhlal edenlere de uyguladık.

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''2 AY SÜRE VERDİK, 1 KASIM’DA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK''

İlanlarda birinci elden daha yüksek ikinci el satış fiyatı yazamayacaklarını getirdik. Son olarak da 31 Ağustos’ta emlak piyasası ve oto piyasasında sahte ilanlar yoluyla fiyatları şişirme çalışması içinde olan uygulamalara karşı ilan sitelerini sorumlu tutan yönetmelik değişikliği yaptık. 2 ay süre verdik 1 Kasım’da uygulanmaya başlayacak. Burada amacımız piyasanın denetlenmesi, adil, istikrarlı bir şekilde satışların alışların düzene gelmesi.

''FİYATLARDA YÜZDE 15’E VARAN DÜŞÜŞLER VAR''

Bir de baktık ki stoklar ortaya çıktı. 3 ay 6 ay sonrasına araç gelebilir denilirken şimdi 3 saat. 24 saat sonrasına araç teslim ediliyor. Bunlar güzle gelişmeler. Fiyatlarda köpük kalktı. İkinci elde fiyatlarda yüzde 15’e varan düşüşler var. Bu devam edecek, birinci el sıfır araçlarda da yüzde 10-20'ler arasında kampanyalarla indirimler yapılıyor, rekabet başladı.

Otomotiv piyasası kampanyalar anlamında önemli bir dönem. Piyasanın normale dönmesi alıcılar için de satıcılar için de artık anormal uygulamaların ortadan kalkmasını başarmak önemliydi. Biz bunu başardık. Amacımız piyasaların regüle olması, düzenli işlemesi.

NE KADAR CEZA KESİLDİ?

6 ay 6 bin km’den kaynaklı cezalar sadece 2023’te 126 firmada 52 milyon TL, ilan kısıtlamasını getirdik oradan buna uymayanlarla ilgili olarak 253 kişi ve işletme 67.5 milyon TL, stokçuluk faaliyeti ile alakalı kestiğimiz ceza 103.5 milyon TL, fahiş fiyat cezaları da 357 firma için 86 milyon TL olarak oto sektöründe bu cezalar kesildi.

''EMLAKTA KÖPÜK KALKTI''

Emlakta da satış fiyatlarında köpük büyük ölçüde kalktı. Sahte ilan yoluyla fiyat şişirmelerine karşı cezai, caydırıcı tedbirler içeren yönetmeliğimiz 1 Kasım’da yürürlüğe girince piyasanın daha da gevşeyeceğini göreceğiz. Bir ekip kurduk ekibimiz çok sayıda ilanları takip ediyor, kısa süre içinde köpürten fiyat artışları ile ilgili kontrollerini yapıyor. Bir iki güne kadar da onun sonuçlarını açıklayacağız.

KİRALIK İLANLARDA FAHİŞ FİYATLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA OLACAK MI?

Kiralar konusu Adalet Bakanlığı’mız, arz yönünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, vergisel olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın birlikte çalıştığı bir konu. Aynen oto ve emlak fiyatlarında olduğu gibi maalesef ilan siteleri, kayıt dışı emlakçılık yapan, vergi ödemeyen kişilerin fiyatı şişirdiklerini görüyoruz. İlan uygulamamız emlakçılar arasında da sevinçle karşılandı. Dün MASFFED diye bir kuruluş var. 40 vilayetten başkanları ile beraber Ticaret Bakanlığı’na geldiler teşekkür ettiler. Sermayemiz eriyordu, hükümet olarak bizi kurtardınız sektörü toparladınız, hükümetimize çok teşekkür ediyoruz dediler.

Türkiye Emlak Komisyoncuları Müşavirleri Federasyonu da aradı. Ayın 16’sında gelecekler. Bu uygulamalar yasal, kayıtlı, işini kayıtlı yapan emlak müşavirleri açısından da çok olumlu bir düzenleme getirdi. Biz de hükümetimize teşekkür etmek istiyoruz diye ziyaret yapacaklar.

Kira konusu şundan kaynaklandı. Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 2011’den bu yana 3 milyonun üzerinde bağımsız bölümün kentsel dönüşümü yapıldı.

Bir apartmandaki onlarca daireyi boşalttığı zaman 2 sene sonra o daireye dönecekler, o kadar daire sahipleri kiracı olarak dışarıya çıkıyorlar. Bu önemli bir talep oluşturuyor.

İkincisi deprem felaketinden hemen sonra oralarda da kiralarda 2-3 katı artışlar oldu.

Aşırı bir talep yükselmesi olunca bu noktada çok da yüksek fahiş kira ücreti talebi ortaya çıktı. Bu noktada hükümet olarak geçen yıl ve bu yıl 1 Temmuz itibarıyla yüzde 25 sınırlamasına gittik konutlarda.

İş yerlerinde ise TÜFE ortalaması ile bu uygulama yapılıyor. Arz artırılarak bu noktada bir dengeleme yapılmaya çalışılıyor. Başka tedbirler konusunda 3 Bakanlığımız ortak çalışmalarına devam ediyorlar.