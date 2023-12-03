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Ekonomi Bakan Bolat'tan açıklama: tamı tamına 30 milyar dolar diyerek açıkladı! Suudilerden Türkiye kararı, harekete geçtiler
Ekonomi

Bakan Bolat'tan açıklama: tamı tamına 30 milyar dolar diyerek açıkladı! Suudilerden Türkiye kararı, harekete geçtiler

Yeniakit Publisher
2023-12-03 19:18:00 - 2023-12-03 19:23:14
Bakan Bolat'tan açıklama: tamı tamına 30 milyar dolar diyerek açıkladı! Suudilerden Türkiye kararı, harekete geçtiler

Arapların Türkiye'ye yönelik ilgisi devam ederken son gelen haber: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye le Suudiler İş Forumu açılış törenine katıldı. Bolat, "İnşallah orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede de 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret, iki ülkenin stratejik hedefleridir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu açılış törenine katıldı. Bolat, "İnşallah orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede de 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret, iki ülkenin stratejik hedefleridir" dedi.

Ticaret ÖZETİ| Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu açılış törenine katıldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen foruma Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü Başkanı Dr. Saad Al-Kasabi, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy ve Suudi Arabistan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Sami Al-Osaimi ve çok sayıda Türk ve Suudi iş insanı katıldı.

'HEDEF 30 MİLYAR DOLARLIK KARŞILIKLI TİCARET'

Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İkili ticari ilişkilerimiz bağlamında, 2022 yılında yüzde 41'lik bir artışla 6,5 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaretimiz, bu yılın 11 ayında 6,2 milyar dolara yaklaşmış durumda. İnşallah geçen yılın rakamını rahatlıkla aşacağız. Burada altını çizmek istediğim husus, dünyada 2024 yılında büyük bir talep daralması, durgunluk ve ticaret gerilemesi bulunmakta. Başta enerji olmak üzere emtia fiyatları, gıda fiyatlarında ciddi bir düşüş var. Dolayısıyla bizim Suudi Arabistan ile ticaretimiz esasında miktar bazında çok daha yüksek bir artış kaydetmiştir. İnşallah orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede de 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret, iki ülkenin stratejik hedefleridir" dedi.

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