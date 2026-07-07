Bakan Bolat: Türkiye 1,6 trilyon dolarlık ekonomiyle NATO'nun 8'inci gücü oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin NATO müttefikleri arasında 1,6 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle en büyük 8'inci ekonomi konumuna yükseldiğini açıkladı. Bakan Bolat, son çeyrek asırda yazılan başarı hikayesiyle Türkiye'nin NATO'nun yükselen yıldızı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde tarihi sıçrama

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı politikalar sayesinde Türkiye'nin küresel ekonomide dikkate değer bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Bolat, "2002-2025 döneminde sergilediği yüksek büyüme performansıyla Türkiye, NATO ülkeleri arasında ekonomik büyüklüğünü en hızlı artıran ekonomilerden biri olmuştur" ifadelerini kullandı.

GSYH'de 1,6 trilyon dolarlık dev büyüklük

Türkiye'nin 2002 yılında 238,7 milyar dolar olan Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH), 2025 yılına gelindiğinde 1 trilyon 596,3 milyar dolara yükseldi. Kişi başına gelir ise aynı dönemde 3 bin 616 dolardan 18 bin 40 dolara çıktı. Bu rakamlarla Türkiye, 59,2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip NATO ülkeleri arasında en büyük 8'inci ekonomi konumuna yerleşti.

Satın alma gücünde NATO 5'incisi

Bakan Bolat'ın verdiği bilgiye göre, satın alma gücü paritesine göre Türkiye 3,8 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle NATO ülkeleri arasında 5'inci sırada yer alıyor.

NATO ülkeleriyle ticarette 11 milyar dolar fazla

2025 yılında Türkiye'nin NATO ülkelerine ihracatı 150,3 milyar dolar, ithalatı ise 139,3 milyar dolar oldu. Böylece NATO ülkeleriyle dış ticaret 11 milyar dolar fazla verdi. NATO ülkelerinin toplam ihracattaki payı yüzde 55,9'a, ithalattaki payı ise yüzde 35,9'a ulaştı.

En büyük ticaret ortağı Almanya

Türkiye'nin NATO ülkeleri içindeki en önemli ticaret ortağı Almanya oldu. 2025 yılı itibarıyla Almanya ile dış ticaret hacmi 52,3 milyar dolara ulaştı. Almanya'yı sırasıyla ABD (34,4 milyar dolar), İtalya (28,9 milyar dolar), Fransa (24,1 milyar dolar) ve Birleşik Krallık (24 milyar dolar) takip etti.

2026 ilk yarıda da ticaret fazlası sürüyor

2026 yılının ilk 6 ayında NATO ülkelerine ihracat 75,9 milyar dolar, ithalat 68,3 milyar dolar oldu. Türkiye yılın ilk yarısında NATO ülkeleriyle 144,2 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaştı ve 7,5 milyar dolar fazla verdi.

NATO ülkelerinden 150,6 milyar dolar yatırım

Bakan Bolat, NATO ülkelerinin Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım stokunun 150,6 milyar dolar seviyesine çıktığını açıkladı. Bu rakam, yabancıların Türkiye'deki toplam doğrudan yabancı yatırım stokunun yüzde 67,5'ine karşılık geliyor. NATO ülkelerinin yatırımlarında Hollanda, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık ve Fransa ilk sıralarda yer alıyor.

Nüfus gücü: ABD'den sonra ikinci sırada

Türkiye, 86,1 milyonluk nüfusuyla NATO ülkeleri arasında ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor. 2025 yılında NATO ülkeleri toplam 988 milyon nüfusuyla dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluştururken, Türkiye genç ve nitelikli nüfusuyla öne çıkıyor.

Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Türkiye'nin 2025 yılı savunma harcamaları 36,4 milyar dolara yükseldi. Savunma harcamalarının GSYH'ye oranı yüzde 2,3 oldu ve NATO'nun yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıktı. Türkiye, 10 milyar doları aşan savunma ve havacılık sanayi ihracatı ile dünya savunma ihracatında yüzde 1,8'lik payla 11'inci sırada yer aldı.

2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak

Bakan Bolat, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hem ülke hem de dünya barışı ve refahı açısından başarılı geçmesini temenni ettiğini belirtti.

Sıkça Sorulan Sorular

S: Türkiye NATO'da kaçıncı büyük ekonomi?

C: Türkiye, 1,6 trilyon dolarlık GSYH ile NATO'da 8'inci, satın alma gücü paritesine göre ise 5'inci sıradadır.

S: Türkiye'nin savunma harcaması ne kadar?

C: 2025 yılı itibarıyla 36,4 milyar dolar olup GSYH'nin yüzde 2,3'ünü oluşturmaktadır.

S: Türkiye'nin NATO'daki en büyük ticaret ortağı hangi ülke?

C: Almanya, 52,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle ilk sıradadır.

S: NATO Zirvesi 2026 nerede yapılacak?

C: 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilecektir.

Kaynak: DHA