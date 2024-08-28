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Gündem Bakan Bolat duyurdu! Yeşil pasaport basımına başladı mı? Yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız, uygulamayı genişletmiyoruz!
Gündem

Bakan Bolat duyurdu! Yeşil pasaport basımına başladı mı? Yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız, uygulamayı genişletmiyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-08-28 22:35:00 - 2024-08-28 22:44:49
Bakan Bolat duyurdu! Yeşil pasaport basımına başladı mı? Yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız, uygulamayı genişletmiyoruz!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil pasaportun kapsamının genişletileceğine yönelik iddialara son noktayı koydu. Uygulamalarda yeşil pasaport basımına dahil edildi iddiaları için kritik açıklama yaptı. Uygulamada dahil edilmediğini belirten Bolat, "Uygulamayı genişletmiyoruz, yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız" diyerek duyurdu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil pasaportun kapsamının genişletileceğine yönelik iddialara son noktayı koydu. Bolat, "Uygulamayı genişletmiyoruz, yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız" dedi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve ATSO heyeti, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Antalyalı iş insanları sorun ve çözüm önerini Bakan Bolat'a sundu.

23 başlıkta sorun ve çözüm önerileri

ATSO meslek komitelerinin Yönetim Kurulu'na ilettiği, içerisinde sorun ve çözüm önerilerinin detayları bulunan dosya hakkında bilgi veren Başkan Hacısüleyman, “Dosyamızda, kredi kartı harcamalarına getirilen kısıtlardan kurumsal kredi kartlarının muaf tutulması, ihracat bedellerinin yüzde 30'unun TCMB'ye satış zorunluluğunun esnetilmesi, vize sorunu, yeşil pasaport alımının kolaylaştırılması, fuar ve pazar araştırması desteklerinin artırılması, berber-kuaför ve güzellik salonlarının çalışma gün ve saatleri, fiyat etiketlerine yönelik sorunlar, AVM'lerin haksız rekabete sebep olduğu gibi başlıkların olduğu 23 başlıkta sorun ve çözüm önerimiz yer alıyor. Artık yavaşlamanın daha ciddi sorunlara dönüşmemesi için son kavşaktayız. Yakın zamanda bu gidişatta değişiklik yapacak önlemler alınmazsa çok daha ciddi yan etkiler görmeye başlayacağız” dedi.

Son günlerde yeşil pasaport konusunda birçok meslek grubunun dâhil olduğu bir düzenlemeye ilişkin Bakan Bolat'a konuyla ilgili iş insanlarının yeşil pasaport talebini dile getiren Başkan Hacısüleyman, "Son dönemde artan vize sıkıntıları iş dünyasını zor durumda bırakıyor, bu konuda iş insanlarına öncelik verilmesini istiyoruz" dedi. Bakan Bolat, "Sosyal medya dezenformasyonu ile yeşil pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız" diye konuştu.

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