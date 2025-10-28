Bakan Bolat duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı!

İhracatta 390 milyar dolarlık tarihi rekoru, Ticaret Bakanı Ömer Bolat yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Bolat, açıklamasında "Türkiye artık sadece üreten değil, ürettiğini dünyaya ulaştıran bir ticaret ve ihracat gücü haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin; otomotivden beyaz eşyaya, savunma sanayiinden yazılıma uzanan geniş ve katma değerli bir ihracat yelpazesine ulaştığına dikkat çekti.

Bugün ihracatçı firma sayısının 180 bin 396'ya yükseldiğine işaret eden Bakan Bolat, açıklamasında "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yalnızca 24 ülkeye ve 30 fasılda yapılan ihracat, bugün 224 ülke ve gümrük bölgesine, 12 bin 806 farklı ürüne yayılmış durumdadır." ifadelerine yer verdi.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORUNU KRIDIK!"

Bakan Bolat'ın açıklamaları bu şekilde:

36,1 milyar dolara yükselmiştir. Bugün, 29 Ekim 2025 itibarıyla, mal ihracatımız 270 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Hizmet ihracatımızla birlikte toplam ihracatımız 390 milyar dolara ulaşmış, yıl başında belirlediğimiz hedefin de üzerine çıkarak tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşamamıza vesile olmuştur.

Dünya mal ihracatından aldığımız pay, 1980–2000 yılları arasında ortalama yüzde 0,38 seviyesinde seyretmiştir. 2002 yılında yüzde 0,55’e, 2024 yılında ise yüzde 1,07’ye yükselerek, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek oranına ulaşılmıştır.

Bu büyük başarı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına güçlü bir ihracat vizyonu ve kararlılıkla adım atan Türkiye’nin, üretim gücü, ihracat kapasitesi ve rekabetçi ekonomisiyle dünya sahnesindeki yerini daha da sağlamlaştırdığının en somut göstergesidir.

AB-27’NİN TOPLAM İTHALATI İÇİNDEKİ PAYIMIZ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK

SEVİYESİNE ULAŞTI

Dünya ticaret ortamındaki zorluklara rağmen Türkiye, ekonomik dayanıklılığını koruyarak birçok pazarda rekor ihracat seviyelerine ulaşmıştır. 1996 yılında AB-27 ülkelerine 11,3 milyar dolar olan ihracatımız, Gümrük Birliği’nin kazandırdığı ivme ile 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 115,1 milyar dolara yükselmiştir.

AB-27’nin toplam ithalatı içindeki payımız, 2002 yılında %2,2 seviyesindeyken, 2024 yılı itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %4,0’a ulaşmıştır.

Türkiye bugün, gelişmiş ülkelerin tercih ettiği güvenilir, istikrarlı ve güçlü bir ticaret ortağı konumundadır.

1969 yılında sanayi ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı %21,2 iken, 2024 yılı itibarıyla bu oran %94,2’ye yükselmiştir. Aynı şekilde, 1969 yılında makine ve ulaştırma araçlarının toplam ihracat içindeki payı yalnızca %0,2 düzeyindeyken, 2024 yılında bu oran %30,1’e ulaşmıştır.

Bu gelişme, Türkiye’nin tarım ağırlıklı bir ekonomiden, yüksek teknolojili üretim ve sanayi ihracatına yönelen güçlü dönüşümünün açık bir göstergesidir. Bugün Türkiye, üretimden ihracata, teknolojiden lojistiğe kadar, tüm zinciriyle küresel ticaretin güvenilir aktörlerinden biri haline gelmiştir.

TÜRKİYE, 2020-2024 DÖNEMİNDE, OECD ÜLKELERİ ARASINDA EN HIZLI

BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKE OLDU

Dış ticaretimizdeki bu olumlu gelişmelerin, ülkemizin büyümesine de yansıdığını görmekteyiz.

1980-2002 döneminde dünya ekonomisi %3,1 oranında büyürken Türkiye ekonomisi 0,8 puan fazla ile %3,9 oranında büyümüştür. 2003-2024 döneminde ise dünya ekonomisindeki büyüme hızı %3,6 gerçekleşirken, Türkiye ekonomisi 1980-2002 dönemine göre 1,5 puan, dünya ortalamasına göre ise 1,9 puan daha hızlı büyümüştür. Bu güçlü büyüme performansı ile Türkiye, milli geliri (nominal) 2002 yılında dünyanın 21’inci en büyük ülkesi iken, 2024 yılında 17’nci ülkesi; satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış gelirde ise 2002 yılında dünyanın 16’ncı ülkesi iken, 2024 yılında 12’nci ülkesi haline gelmiştir.

2002-2024 döneminde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla reel olarak yüzde 216 oranında artmış, dolar bazında yaklaşık beş kat büyümüştür. 2002 yılında 238,7 milyar dolar olan milli gelir 2024 yılında 1 trilyon 358 milyar dolara, kişi başına gelir ise 3.616 dolardan 15.325 dolara yükselmiştir.

Türkiye, 2020-2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4’lük büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke olmuştur.