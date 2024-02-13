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Yaşam Bakan bir daha baktı! İskemle ile kapısız yolculuk!
Yaşam

Bakan bir daha baktı! İskemle ile kapısız yolculuk!

Yeniakit Publisher
2024-02-13 17:17:00 -
Bakan bir daha baktı! İskemle ile kapısız yolculuk!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kapıları ve şoför koltuğu olmayan otomobilde yolculuk hayretler içerisinde bıraktı. Kapısız yolculukta sürücü koltuk yerine iskemlede oturup hiçbir tehlikeye aldırış etmeden otomobili sürmeye devam etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi otogar kavşağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir vatandaş arkasındaki yolcu ile kapısız ve koltuksuz otomobilde yolculuk yaptı. Koltuk yerine altına iskemle alarak kapısız otomobille yolculuk yapan sürücü, görenleri hayret içerisinde bıraktı.
Adeta hurdaya dönen araçta hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen kişi, kendisini görenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam etti. Yoğun trafik akışına aldırmadan bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü ve aracın arkasındaki yolcu bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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