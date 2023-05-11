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Gündem Bakan Bilgin'den EYT'lileri rahatlatan açıklama
Gündem

Bakan Bilgin'den EYT'lileri rahatlatan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-11 23:22:00 -

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında, EYT'lilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. EYT'de son durum, temmuz ayında yapılacak memur ve emekli zammı hakkında konuşan Bilgin, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Birikmiş maaşlar ve ikramiyeler hesaplara yatacak"

EYT'de toplam başvuru sayısının 1,7 milyonu geçtiğini söyleyen Bilgin, "1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak." dedi.

"En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak"

Temmuz ayında yapılacak memur zammına ilişkin konuşan Bilgin, "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Emeklileri rahat ettirecek düzenleme yapacağız"

Bilgin, emekli maaşlarıyla ilgili ise "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 yaptık. Ama bu rakamın üzerinde alana zam yapılmadı. Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız." açıklamasında bulundu.

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