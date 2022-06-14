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Ekonomi Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması
Ekonomi

Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 11:38:00 -
Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara yapılacak zamma ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği,çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

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Yorumlar

bagaj

asgari ücreti ‘10 bin’ yapın yeter derim ben

Erhan çamsever

Sen eyt çıkarmamış birisin hep boş laflar
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