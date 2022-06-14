Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara yapılacak zamma ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği,çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.