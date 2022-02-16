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Ekonomi Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Ekonomi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 10:57:00 -

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 EK Gösterge Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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