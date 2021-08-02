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Gündem Bakan Bilgin: 'Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını erteliyoruz'
Gündem

Bakan Bilgin: 'Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını erteliyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yaşayan iş yeri sahipleri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının erteleneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 23:20:00 - 2021-08-02 23:24:01
Bakan Bilgin: 'Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını erteliyoruz'

Bakan Bilgin, 28 Temmuz'da Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçeleri, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye'nin Merkez ve Kadirli ilçeleri ile 29 Temmuz'da Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının genel hayatı etkilediğini ve bu yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatarak, yangınlardan etkilenen iş yeri sahipleri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının erteleneceğini açıkladı.

"Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimleri için her türlü tedbiri aldık"

Bakan Bilgin, orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların ilaca erişim konusunda gerekli tedbirlerin de alındığını açıkladı. Kronik hastalığı bulunanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Bilgin, yangın nedeniyle evleri zarar gören ve ilaç alamayan vatandaşların ilaca erişimleri hususunda tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Ayrıca evlerini boşaltmaları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşların bulundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerektiğini belirten Bilgin, yangından etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

 

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