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Yaşam Bakan Bilgin kötü haberi duyurdu! 'Acımız büyük'
Yaşam

Bakan Bilgin kötü haberi duyurdu! 'Acımız büyük'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim. Acımız büyük" paylaşımında bulunarak taziye mesajı yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 20:02:00 -
Bakan Bilgin kötü haberi duyurdu! 'Acımız büyük'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, depremlerde 34 çalışma arkadaşını kaybettiğini açıklayarak, “Acımız büyük” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim. Acımız büyük. Bugüne kadarki emekleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza çok şey katmışlardı. Allah vefat eden personelimize ve tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar versin” ifadelerine yer verdi.

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