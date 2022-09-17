Bakan Bilgin EYT için tarih verdi

Kırşehir’de, ‘Halka Hizmet, Hakk’a Hizmettir’ sloganıyla yapılan Ahilik Haftası etkinlikleri kapanış programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldı. Cacabey Meydanı'nda düzenlenen kapanış programında Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Bölüğü konser verdi. Şed Kuşatma töreninin ardından 2022 yılının çırağı, kalfası, yılın ahisi, ahilik hizmet ve ahilik onur ödülleri sahiplerine verildi. Kutlamaların kapanış programı açılış konuşmasını Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk yaptı. Öztürk, birlik ve beraberlik içerisinde kutlamaların başladığını ve Kırşehir’in ev sahibi olarak elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Ev sahibi olarak katılımcılara hitap eden Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, ahiliği yaşatmak, anlamak ve anmak gayesi ile törenlerin düzenlendiğini söyledi. Ahi Evran’ın ticaretle esnafı teşkilatlandırdığını ve Ahilik mefhumunun toplumun genelini kucakladığını aktardı.

“Ahilik, eğitim ve dayanışmadır”

Tören alanında katılımcılara hitap eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ekonomide, üretim, tüketim ve ticaretin düzenlemesi sorununun çözülmesinde Ahi Evran’ın etkili olduğunu belirtti. Ticaret ve zanaatın bir bütün olduğunu anlatan Bakan Bilgin, “Çalışanlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi dahil bildiğimiz modern anlamdaki sendikacılığın da mimarı Ahilik'tir. Bu topraklarda 800 yıllık bir mesaj vardır. Ticaret, üretim ve zanaatın sürekliliği sağlanamazsa bu topraklarda yaşamak zordur. Bu coğrafyada kurulan kervansaraylar da ticaret yollarını organize ederler. Ahilik kültürünün getirdiği felsefe Türkiye’nin üretim gücünü de ortaya çıkarır. Pandemi sonrası Türk ekonomisi 7.5 ve 7.6 oranında büyümesini artırdı. Türkiye yoluna devam ediyor" dedi.

"EYT sorunu Aralık ayında Meclise gelecek"

Bakan Bilgin, Aralık ayında ETY sorununun Meclise geleceğini belirterek, "Türkiye enflasyonun tahribatına karşı üretici ve esnafımızı koruyacağız. Elbette sorunlarımız var. Enflasyon sorunu var. Esnafın kredi sorunu var. Esnafın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunu çözeceğiz. Onların her sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımızın sorunu çözmek için de çalışmalar yapıyoruz. Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.