Bakan Bilgin beklenen zam açıklamasını yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında yapılacak zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul’da "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza töreninde konuşarak, temmuz ayında düzenlemeler yapılacağını, emekli maaşlarını ve kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını dile getirdi.
"Ücretlilerin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar önümüzde"
Bakan Bilgin, buradaki konuşmasında, "Ücretlilerin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar önümüzde. Temmuzda yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz." dedi.