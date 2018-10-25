Bakan Berat Albayrak'tan iş birliği mesajı

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier ile görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Ekonominin her alanında işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz, alman firmalarının Türkiye'deki ve 3.ülkelerdeki yatırımlarını karşılıklı menfaat çerçevesinde büyütmek istiyoruz' dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

(Alman ekonomi bakanı ile görüşme) Özellikle son dönemde sağladığımız pozitif havayı daha da güçlendirmek, iş birliğini daha da artırmak için hangi alanlara yoğunlaşmamız gerektiğini detaylı konuştuk.

Türkiye ve Almanya işbirliğinin güçlü bir örnek ve irade ortaya koyma potansiyeli olduğuna inanıyoruz

Ekonominin her alanında işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz, alman firmalarının türkiye'deki ve 3.ülkelerdeki yatırımlarını karşılıklı menfaat çerçevesinde büyütmek istiyoruz

Türkiye ve Almanya iki çok önemli ülke. Bugün müttefikliğimiz ve ekonomik iş birliğimiz itibariyle dünyaya örnek olacak noktadayız.

İş birliğimizi adım adım ilerletip, sorunları çözüme kavuşturup, geleceğe yönelik perspertif oluşturmak istiyoruz

Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret partneridir

İşbirliğinin ekonomi alanında artan bir ivmeyle güçlenerek, siyasi alandaki gelişmelerle destekleneceğine inanıyorum

Çok daha güçlü iletişim kanallarının tesis edilmesi için siyasi olarak biz hazırız

İş birliğimiz için yeni imkanlar var, bunu konuştuk

Şirketlerin daha da fazla yatırım yapmaya teşvik edilmesi için hangi önlemleri alabiliriz, bunu konuştuk

İlerlemenin mümkün olduğunu göstermek durumundayız, ben çok iyimserim

Bakan Altmaier ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Son yıllarda, iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntılar yaşandı. Ancak, ikili ilişkileri geliştirmekte kararlıyız.

İki ülke çok önemli ticaret partneri

Şu anda, 7 bin 500 Alman şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesi gerektiğini istiyoruz

Benim ülkemde, çok sayıda insanın Türkiye ile bağları var.

Ayrıntılar geliyor...