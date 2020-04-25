Bakan Berat Albayrak'tan AVM talimatı! 'Bu tarihte açılmasını istedi'

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'lerin açılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Altaş, AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istediğini söyledi.

"Bakan Albayrak AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını istedi"

Bakan Albayrak'ın 4 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasını istediğini belirten Altaş, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Bey ile 1 hafta önce görüştük. Bizi aradı ve 'Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, 4 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasını istiyor' dedi. Biz de '4'ü çok erken yetişmesi mümkün değil, 11'inden sonra olabilir' dedik. Gün aşırı bu konuyu konuşuyoruz kendileriyle. Oldukça ilginç bir noktadayız. AVM yatırımcılarının çoğu bayramdan sonra açalım görüşündeler" dedi.

"Biz 11 Mayıs'tan sonra açmaya hazırız"

Türkiye'de 436 faal durumda AVM olduğunu, bunların yüzde 25'inin yabancı yatırımcıya ait olduğunu belirten Altaş, "Yabancı sermayede en büyük iki grubumuz Multi ve Ece. Yaklaşık 20'ye yakın AVM'leri var. Yüzde 25 civarı yabancı sermaye var. Kapanan AVM'leri kamu kararıyla değil biz kendi aldığımız kararla kapattık. Biz AVM'leri Kamunun talebiyle ya da AVM'lerde bulunan perakendecilerin en az %50'sinin talebiyle açabiliriz. Tabi Bilim Kurulu eğer 'olur' der ise. Biz 11 Mayıs'tan sonra açmaya hazırız. AVM'nin ana kapısını açarız, ortak alanları kontrol ederiz ama onun dışındaki alanlarda perakendeciler faaliyet gösteriyor. Bizim korkumuz içerideki perakendecileri kontrol edememek" şeklinde konuştu.