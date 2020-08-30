Bakan Berat Albayrak'tan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Vatan için mücadele edip şehit düşen tüm kahramanlar için Allah'tan rahmet dileyen Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı 30Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.