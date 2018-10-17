Bakan Berat Albayrak TOBB'da açıkladı: Şimdiki hamlemiz...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, reel ekonomiye ilişkin stratejileri TOBB Sanayi Odaları Konseyi'nde birlik başkanlarıyla paylaştı.

Berat Albayrak, attığı tweet'te "Bugün TOBB Sanayi Odaları Konseyi'nde, birlik başkanlarımızla reel ekonomiye ilişkin stratejilerimizi paylaştık. 16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız." ifadelerine yer verdi.