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Bakan Berat Albayrak harekete geçti! İlk onlarla başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya geldi.

17 Temmuz 2018 Salı 09:30
Bakan Berat Albayrak harekete geçti! İlk onlarla başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Pazartesi günü önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sonrasında da Türkiye Bankalar Birliği üyeleri ile bir araya geldi. 
 
Buluşmayı Twitter hesabından duyuran Albayrak, sektörün durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı. Albayrak "Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, işbirliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.  
 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:30
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