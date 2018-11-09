Bakan Berat Albayrak: Doları 8,5’ten hesapladılar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Ağustos ayında yaşadığımız süreç, 2008 finansal krizinden farklı olarak kur, faiz ve enflasyon alanında da çok büyük bir operasyonla Türkiye’yi karşı karşıya koydu. Buna rağmen hızlı karar alma mekanizmalarıyla güçlü adımlar attık. Bu sürecin birçoğunu püskürttük” dedi. Bakan Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen “Adım Adım Ekonomi” programında yaptığı konuşmada, “Türkiye ekonomisini hedef alan atakların etkilerini teker teker ortadan kaldırmaya başladık, şükürler olsun geldiğimiz nokta gayet güzel ama yeterli değil. Daha da iyi olacak” ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZLER GELECEK

Albayrak “Eylül ayı enflasyon raporunu detaylı bir şekilde incelediğimde, birçok sektör bu belirsizlikten dolayı dolar kurunu 8,5’ten fiyatlayarak tahmin alarak bir fiyatlama ortaya koymuş. Bu dönem geçti. O zaman fiyatlama davranışları da normale inmeli ki, enflasyona etki eden bu baskı ortadan kalksın. Burada reel sektörümüze de iş düşüyor. Birkaç aylık bu fırsatçı fiyatlama davranışları geride kaldı. Artık çok daha sorumlu, bu bilinçle hareket edecek adımların atılmasını bekliyoruz. Böylece piyasadaki canlanma hususunu hissedeceğiz. Bu anlamda kasım ve aralık ayında çok daha güçlü, pozitif neticeler için çok net bir resim ile karşı karşıyayız. Cari açık konusunda da 60 milyarlar konuşuluyordu. Bugün baktığımızda, ilk gelen tahminler 40 milyar doların altına doğru inmeye başladığımız yönünde. Bu istikamette gidersek, yıl sonunda cari denge de çok büyük bir sürprize gebe olacak. ÖTV ve KDV indirimiyle alakalı olarak, yüzde 1,9 olan bütçe açığı oranı hedefimizden hiçbir sapma olmadı. Faiz dışı fazla hedeflerimiz de aynı şekilde... Gerek mali disiplin, gerek makro göstergeler, gerek üretim ve istihdam noktasındaki bu kriz tellallığı ölçüsünde oluşturulan spekülatif ataklar, Türkiye ekonomisine birilerinin umduğu ve beklediği gibi hiçbir etkiyi yapmayacak” diye konuştu.