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Bakan Berat Albayrak: Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkeler kendilerini korumak için ortak para kullanımını önemsemektedir. Doların güven yitirdiği dönemde uluslararası ticaretimizde TL'yi koruyacak adımlara daha da güçlü atmaya devam edeceğiz." dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 16:29
Bakan Berat Albayrak: Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" konulu oturumda konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Merkez Bankamız ve BDDK piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldı. Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Bankacılık ve özel sektörümüzün yanındayız. Türk bankacılık sektörü güçlü, sermaye yeterlilik rasyosu yasal sınırın üzerinde. Firmaları daha da ralatlatacak adımları atacağız. Önümüzdeki dönemde firmaların döviz risklerini azalatmaya yönelik tedbirleri adım adım hayata geçireceğiz. 

"TL DAHA DA GÜÇLENECEK"

TL'yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz ve önümüzdeki dönemde TL daha da güçlenecek. İki haftadır ataklara rağmen piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadılar. 

Birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması saldırının nasıl püskürtüldüğünü gösteriyor. 

Avrupa'dan yükselen tepkileri önemsiyoruz. Bu dönemde sağduyulu açıklamalar Türk milletinin Avrupa'ya olan güvenini güçlendirecektir. Birileri işi ekonomik ilişkiden siyasi platforma çekiyorsa bunun etkisinden daha fazlasını emin olun ödeyecek. 

"DOLAR GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR"

Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkeler kendilerini korumak için ortak para kullanımını önemsemektedir. Doların güven yitirdiği dönemde uluslararası ticaretimizde TL'yi koruyacak adımlara daha da güçlü atmaya devam edeceğiz. Bu yaşanan süreçler ekonominin finansal mimarisi açısından hayırlı neticeler de doğurmuştur. Türkiye'nin bugün yaşadıkları bize önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir finansal mimariyi inşa etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. 

2008 finansal krizinden bugüne kadar sadece 7 milyondan fazla istihdam üretmiş Türkiye'den bahsediyoruz. Enflasyon ve cari açığa karşı her türlü politakayı oluşturmak bakanlığımızın görevidir. Maliye politikasının çıpa olma özelliği daha da güçlenerek devam edecek. Önümüzdeki dönemde sonuç odaklı etkili reformlar politika çerçevemizin en önemli parçası olacaktır. 

"BANKACILIK GÜÇLÜ DURUŞUNU DEVAM ETTİRİYOR"

İlk günden beri doğrudan 81 milyon vatandaşımızı ve cebini hedef alan bu saldırı için kazanacağız diyorum. Biz bu millete inanıyoruz. Özel sektörümüze, gençlerimize inanıyoruz. Türkiye kamu olarak sapasağlam, bireyin döviz riski yok. Bankacılık güçlü duruşunu devam ettiriyor. Atacağımız adımlarla yola devam edeceğiz. Elini uzatana elimizi uzatıp sıkacacağız. Yumruğunu sıkana da yanağımızı dönmeyeceğiz. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:29
  1. Berat Albayrak
  2. AK Parti Sempozyumu
  3. dolar

YORUM YAZ

  • mükremin sarıgülmükremin sarıgül1 sa önce
    sayın bakanım önce CENABI ALLAHa karşıharb ilan etmek demek olan faizleri sıfırla faizden bahseden zalimlerin bürokraside kesinlikle yerleri olmamalı
  • ahmetahmet51 dk önce
    DOLARIN tuluslararası ticari para birimi olma SAFSATASININ SONUNA GELİNDİ.... DOLAR DA ABD DE TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDEKİ YERİNİ ALMA SÜRECİNE HIZLA GİRMİŞTİR.... ABD kamuoyu UYANMALI VE BU NEOCON_SİYONİSTLERDEN DÜMENİ ALMALI.... YOKSA KATLANIR SONUÇLARINA!
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