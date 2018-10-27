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Bakan Bekir Pakdemirli'den yerel seçim açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli, "31 Mart Yerel Seçimleri sadece AK Parti’nin, sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın meselesi değildir. Bu bir memleket meselesidir. Onun için milletin kapılarını tek tek çalacağız" açıklamasında bulundu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:21
Bakan Bekir Pakdemirli'den yerel seçim açıklaması

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve değerlendirmelerde bulunmak için Adana'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Adana Valiliğini ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Burada konuşan Bakan Pakdemirli, 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim kampanyalarında kapıları tek tek çalacaklarını belirten Bakan Pakdemirli, “Bu sadece AK Parti’nin, sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın meselesi değildir. Bu bir memleket meselesidir. Millet bugüne kadar bize çok önemli destekler verdi. Bizim de onlara hizmet etmemiz gerekiyor. Bu seçimde alacağımız bir oy kaybı, bizi tartışmaya açacaktır. Bu tartışmanın açılmaması için de halk desteğinin devam etmesi gerekiyor. O yüzden sizlerin ve bizlerin sırtında çok büyük bir yük var" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, açıklamalarının ardından kentteki bir otelde düzenlenen tarım ve orman sektörüyle bir araya geldiği toplantıya katıldı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 11:21
  1. arım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli
  2. Adana Valiliği

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