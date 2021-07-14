Bakan Bekir Pakdemirli’den Ürün Fiyat Endeksleri açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda tanıtımını yaptığı Ürün Fiyat Endeksleri uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Pakdemirli yaptığı paylaşımda, “Bugün tanıtımını yaptığımız Ürün Fiyat Endeksleri Uygulamasının; üretici gelirlerinin artmasına, yatırımların büyümesine ve sektörün güçlenmesine büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Sektörümüze hayırlı olsun. Ürün Fiyat Endeksleri sayesinde fiyat değişiklikleri daha kolay tahmin edilecek, analizler daha doğru yapılacak ve ürün performans ölçümlerinin etkin olarak kullanılması sağlanacak. Tarımsal ürün piyasalarında fiyat dinamikleri de şeffaf bir şekilde izlenebilecek” dedi.