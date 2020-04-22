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Bakan Bekir Pakdemirli'den güvence verdi: Gerekirse devlet olarak biz alım yaparız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye güvence verdi. Pakdemirli, "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." dedi.

2020-04-22 12:08:00 -
Bakan Bekir Pakdemirli'den güvence verdi: Gerekirse devlet olarak biz alım yaparız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." dedi.

Pakdemirli, "Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir." açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

serdar

tarımda kendimize yeter ülke durumundaydık,hatta ihraç ediyorduk.son yıllarda buğdayı Rusyadan ithal etmeye başladık.son yıllarda Rusyadan ne kadar buğday ithal edildi,onuda açıklayın.
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serdar

benim maskelerimi alan kim
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