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Bakan Bekir Pakdemirli kurbanlık hayvan varlığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu belirtti.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:41
Bakan Bekir Pakdemirli kurbanlık hayvan varlığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir  Pakdemirli, AA muhabirine, yaklaşan KurbanBayramı öncesi yürüttükleri  hazırlıkları anlattı.

Kurbanlık hayvanların hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan  parkı ve panayırlarının yanı sıra kurban hizmetleri komisyonlarınca alınan  kararlar doğrultusunda belirlenen geçici kurbanlık hayvan satış yerlerinde alınıp  satılabildiğine işaret eden Pakdemirli, hafta başı itibarıyla komisyonlarca  belirlenen yerlerde satışların başlayacağını bildirdi.

Pakdemirli, "Bilindiği üzere Kurban Bayramı nedeniyle hayvan  hareketlerinde önemli bir artış yaşanıyor. Bu süreçte bakanlığımızca hem hayvan  sevk ve nakillerinde hem de kurban satış ve kesim yerlerinde her tür tedbiri  almış bulunmaktayız." diye konuştu.

Veteriner hekimler aracılığıyla illerdeki kurum ve kuruluşlarla iş  birliği içinde bu çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Pakdemirli, bu doğrultuda  menşelerinde salgın veya bulaşıcı hastalık bulunan, kayıt altına alınmamış,  kulağı küpesiz, büyükbaş hayvanlar için pasaportu, küçükbaş hayvanlar için nakil  belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine  izin verilmediğini dile getirdi.

Pakdemirli, önleyici çalışmalardaki temel amaçlarının, vatandaşların  dini vecibelerini yerine getirirken sağlıklı hayvanlardan elde edilen etlerin  tüketimini sağlamak olduğuna dikkati çekerek, "Sürdürülebilir bir hayvancılık  için damızlık dişi hayvan varlığının artırılması büyük önem arz etmektedir. Bu  amaçla gebe veya damızlık değeri olan dişi hayvanların kurban satış yerlerine  girişlerine ve kurbanlık olarak kesilmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini  kullandı.

Türkiye'de halen 16 milyon 105 bin büyükbaş ve 44 milyon 329 bin  küçükbaş bulunduğunu belirten Pakdemirli, geçen yılki Kurban Bayramı'nda Türkiye  genelinde toplam 817 bin 805 büyükbaş ve 2 milyon 720 bin 271  küçükbaş hayvanın  kesildiğini aktardı.

Pakdemirli, bu yıl ise ülke genelinde kurban olarak kesilebilecek  toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunun altını  çizerek, "Dolayısıyla mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurban  ihtiyacını karşılayacak seviyededir. Et ve Süt Kurumu (ESK) ayrıca kurban dönemi  için tedbiren bu yıl da vakıf ve dernek gibi sivil toplum kuruluşlarının  kurbanlık ihtiyacını karşılamak amacıyla hayvan tedariki çalışmalarını  yürütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların da bu hassasiyetle davranmaları ve damızlık niteliği  taşıyan dişi hayvanları tercih etmemelerini isteyen Pakdemirli, kurbanlık hayvan  alacakların "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr" internet adresinden ya da "HaySag"  adlı mobil uygulamayla cep telefonlarından küpe numarasını girerek hayvanların  yaşını, ırkını, cinsiyetini ve aşı bilgilerini sorgulayabileceklerini bildirdi.

Bekir Pakdemirli, bakanlıkça hazırlanan "Kurban Rehberi" ile  vatandaşların bilgilenmelerini sağladıklarını belirterek, rehberde kurbanlık  konusunda dikkat edilmesi gereken noktaların detaylı bir şekilde yer aldığını  kaydetti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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