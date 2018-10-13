Bakan Bekir Pakdemirli: Gıdada iyi markamızın olması lazım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya'da Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek, güneş enerjisi kullanılan kayısı kurutma sistemini inceledi.

Daha sonra Malatya Ticaret Borsası'nda sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Avrupa'da tarımsal hasılada birinci sırada yer aldığını söyledi.

Pakdemirli, dünya nüfusunun ve şehirleşmenin arttığını belirterek, "Bugün çiftçilerimizin ortalama yaşı 55. Yeni jenerasyon çiftçilik yapmak istemiyor. Onları özendirmemiz lazım, işte genç çiftçi projeleriyle desteklememiz gerekiyor." diye konuştu.

Milletin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek olduğunu ve daha fazla hizmet beklediğini dile getiren Pakdemirli, azalan bakanlık sayısıyla artık koordinasyonun daha iyi işlediğini ifade etti.

Halkla daha iç içe olmaları gerektiğini söyleyen Pakdemirli, bu nedenle il ziyaretlerini de önemsediğini belirtti.

Gıda sektöründe 'global marka' hedefi

Pakdemirli, kayısı, zeytin gibi Türkiye'de üretilen fiyat yapıcıları oldukları prestijli ürünleri, "daha iyi nasıl yapılabilir" noktasında çalışılması gerektiğini anlattı.

Konuyla ilgili çeşitli önerileri dikkate aldıklarını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Çünkü üretimi, satışı, her şeyi bizde. Biz 2-3 dolara satıp, sonra yabancının 22 dolara satmasını izliyoruz. Benim global bir marka özlemim var. Bizim başka sektörlerde yaptığımız çok iyi işler var. Gıdada da bizim çok iyi bir markamızın olması lazım. Gıdada markalaşmak demek birkaç yüz milyon lira para harcamak demek. Bunu da bugünkü ekonomik koşullarda iş adamlarımızdan beklemek belki çok doğru değil. O zaman biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak genel bir şemsiye, global bir marka oluşturalım istiyoruz."

Toprak Mahsulleri Ofisinde kayısı satılması yönünde talep olduğunu dile getiren Bakan Pekdemirli, bunun gerçekleştirileceğini bildirdi.

"Milli duruştan dolayı marketlerimize teşekkür ediyoruz"

Pakdemirli, bu hafta enflasyonla mücadele kapsamında bir toplantı düzenlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Perakende sektöründen gelen bir arkadaşınız olarak, ben de zincir mağazalarla görüştüm ve bunlar önemli bir indirim yaparak, 50 kadar üründe yüzde 10 indirime gittiler. Bu da enflasyonla mücadelede milli bir duruş oldu. Bu milli duruştan dolayı marketlerimize teşekkür ediyoruz. Bunların logoları var, 'topyekun mücadele' ve 'enflasyonla mücadele' diye. Yüzde 10 indirim gördüğünüz yerden rahatlıkla alabilirsiniz. Bu hem ulusal hem de yerel marketlerinizde olabilir."

Konuşmasının ardından Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Bakan Pakdemirli'ye kuru kayısı hediye etti.