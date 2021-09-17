Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: O ödemeler bugün hesaplarda olacak!

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon liralık desteğin, bu akşam üreticilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 22 ilde 11 bin 595 üreticiye 20 milyon 447 bin 272 lira, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği kapsamında 30 üreticiye 1 milyon 480 bin lira olmak üzere 21 milyon 927 bin 272 liralık destekleme ödemesi bu akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."