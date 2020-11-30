Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: 2 yılda yüzde 47 arttı

Bu yıl 4. kez düzenlenen Ege Ekonomik Forumu, koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Forum kapsamında gercekleşen "Tarım ve Gıda Sistemlerinin Yeniden Tasarlanması" oturumunun acılış konuşmasını ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptı.

Sosyal medyadan canlı yayınlanan oturumda forumun geniş bir yelpazede birçok sektöre hitap ettiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Forum, Ege illerinin yatırım imkanlarını tanıtmak açısından önemli bir görevi de üstleniyor. Bu forumun, Ege illeri ve ülkemiz ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Birçok uluslararası kuruluşun yaptığı araştırmalarda, 21. yüzyıl için 3 sektörün stratejik mücadele alanı olarak ön plana çıktığını ifade eden Pakdemirli, "Bunlardan ikisi, tarım-gıda ve sudur. Tarım ve gıda hepimiz için vazgeçilmezdir. Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde de bunu çok iyi anladık. Bu süreçte tarımda bazı konular daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Bunlardan ilki, yerli üretim ve kendine yeterlilik. Tarım ve gıdada bağımsızlık bu kavramlardan geçiyor. Gıda tedarik zincirlerinde daha basit bir sistemin oluşturulması ve sözleşmeli üretim de, gelecekte gündemde olacak konulardan birisidir. Ayrıca, önemle üstünde durmamız gereken bir diğer konu da gıda kaybı ve israfı. Dünyada üretilen gıdanın her yıl 3'te biri kayıp ve israf oluyor. Bu kayıp ve israfı en aza indirecek tedbirlerin alınması artık zorunlu hale geldi. Günümüzde ve gelecekte tarımda teknoloji kullanımı ve bilgiye hızlı erişimin üretime daha fazla katkı sağlayacağı bir gerçektir. Yine, eldeki kaynaklar, yeterli ve karlı üretim yapmak, yani optimizasyon gelecekte öncelikli konular arasındadır. Topraksız tarım, dikey tarım, kent tarımı konuları da tüm dünyada giderek yaygınlaşmaya başladı. Bildiğiniz gibi suyun yüzde 70'den fazlası tarımsal sulamada kullanılıyor. Bu nedenle, su kaynaklarını etkin ve tasarruflu kullanmak için tarımda su verimliliğini sağlamak zorundayız" diye konuştu.

"Tarım yüzde 6,2 büyüme ile önemli bir gelişme gösterdi"

Tarım-orman sektörünün her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Son 2 yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla, 277,5 milyar liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı imkanlarla; tarım sektörü 2 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. TÜİK tarafından en son açıklanan 2020 yılı 3. Çeyrek büyüme rakamlarında, tarım yüzde 6,2 büyüme ile önemli bir gelişme gösterdi. İnşallah bu yılı, önemli bir büyüme rakamı ile kapatarak, ülke ekonomimize güç katmaya devam edeceğiz. Son 2 yılda bitkisel üretimimiz 8,7 milyon ton ilave artışla 124 milyon tona ulaştı. Bu yıl, yüzde 75 tohum hibesi ile boş arazileri üretime kazandıracak projeleri başlattık. Hazine arazilerini üretime açarak, bitkisel üretimi daha da yukarılara taşıyacağız. Hayvan varlığımızda ise son 2 yılda artan rakamlar hemen göze çarpıyor. Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 8 artışla, 18,6 milyon başa, Küçükbaş hayvan varlığımızı ise yüzde 20 artışla, 55,1 milyon başa çıkardık" dedi.

"5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik"

Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net olarak ihracatçı bir ülke olduğunu söyleyen Pakdemirli, "2019 yılında 19,7 milyar dolar tarım ve gıda ürünü ihracatı yaptık ve 5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bu yılın ilk 10 ayında ihracatımız pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi. Tarım ve gıda ihracatımızın yaklaşık yüzde 25 gibi önemli bir payının da Ege illerinden yapıldığını özellikle belirtmek isterim. Tohum ihracatımız 9 kat artışla, 155 milyon dolara yükseldi. Su ürünleri ihracatında 2023 hedefi olan 1 milyar dolara, 2019'da ulaştık. Buğday unu ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayız. Tabi, tarımdaki tüm bu gelişmelerin arkasında üreticiye ve yatırımcıya verdiğimiz desteklerin büyük rolü var.

Son 18 yılda, üreticilerimize reel rakamlarla toplam 310 milyar lira tarımsal destek verdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte; son 2 yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardık. 2021 yılında ise üreticilerimize, 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 milyar lira destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.