Bakan Bayraktar'dan Türkiye'yi heyecanlandıran petrol açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları cevapladı.

Bakan Bayraktar, Gabar Sahası'ndan petrol üretiminin bugün itibarıyla 47 bin varile ulaştığını, ekimde ise günlük 50 bin varil üretime ulaşılacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndan 2026 ortasında 20 milyon metreküp günlük üretimle 8 milyon hanenin gaz ihtiyacının karşılanacağını aktardı.

Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- OVP döneminde enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedefliyoruz.

- 1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor.

- (Doğal gaz ve elektrik faturaları) Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz.

- (Elektrik ve gaz) Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz.

- Karadeniz gazı 2,6 milyon evin ihtiyacını karşılıyor.

- Karadeniz'de petrol emareleri görüyoruz.

- Gabar'da günlük petrol üretimi 47 bin varili geçti.

- Türkiye'de toplam petrol üretimimiz günlük 110 bin varile ulaşmış durumda.

- Oruç Reis gemimizi bu ay sonunda ya da ekim başında Somali'ye gönderiyoruz. Bu sahalarda 3 boyutlu sismik çalışmayı yapacak.

- Mısır'da özellikle denizdeki gaz sahalarına Türkiye'nin ilgi ve alakası var. Onların gaz tedarikinde FSRU gemilerimizle ilgili bir proje üzerinde çalışıyoruz.