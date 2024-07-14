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Ekonomi Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolü açıklaması
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolü açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-14 01:45:00 -
Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolü açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Memleketi Trabzon'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sırasıyla Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ve Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti. Bakan Bayraktar, ziyareti sırasında Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen Enerji Koordinasyon Toplantısı'na da katıldı.

'TÜRKİYE PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARINI MUTLAKA HEM KARADA HEM DENİZDE ARAMALIDIR'

Türkiye'nin bir paradigma değişikliğine gittiğini ve kendi petrol ve doğal gaz kaynaklarını hem karada hem de denizlerde araması gerekliliğini dile getiren Bakan Bayraktar, "Biz 2016 yılında çok önemli bir paradigma değişikliğini ve dedik ki Türkiye petrol ve doğal gaz kaynaklarının mutlaka hem karada hem denizlerde aramalıdır ve daha yoğun bir şekilde aramalıdır. Geçmişte Karadeniz'i hatırlayacaksınız 2010-2012 yıllarında derin deniz aramaları yaptık. O dönemden farklı bir şeyler yapmamız lazım dedik. Ve Milli Enerji ve Maden Politikası adını verdiğimiz stratejik dokümanla dedik ki biz artık bu aramaları kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi teknik kabiliyetlerimizle, imkanlarımızla yapalım dedik.

Ve bu bugün dünyanın en büyük derin devlet filolarına sahip bir ülke haline geldik. Fatih, Yavuz, Kanuni ki bunlar aslında Trabzon için çok anlamlı isimler. Son olarak Abdülhamid Han'ın adını verdiğimiz dört tane derin deniz sondaj gemisi ve iki tane sismik gemimizle beraber kendi kıta sahanlığımızda, kendi münhasır ekonomik bölgemizde hem Doğu Akdeniz'de hem de Karadeniz'de aramalara başladık 2017 yılında. Onun dışında karalarda Türkiye'nin gitmediği, daha önce aranmamış coğrafyaları arayalım stratejisi doğrultusunda bir dönem adı terörle anılan Şırnak, Gabar, Hakkari, Van gibi yerlerde biz petrol aramaya başladık. Ve hamdolsun 2016'daki strateji değişikliğinden sonra bütün bu çalışmaların meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık.

'TARİHİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİ'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2020 yılında hepimizin malumu Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize bir müjde olarak açıkladığı Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfi Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfidir. 2020 yılı için dünyada denizlerde yapılan en büyük doğal gaz keşfidir. Ve biz orada şu anda 710 milyar metreküplük bir rezerv keşfi ile beraber yine dünyada rekor sayılabilecek bir süre içerisinde 3 yıldan kısa bir süre içerisinde oradan doğal gazı üretmeye başladık. Bugün 2 milyon 400 bin haneye yetecek kadar doğal gazı kendi gazımız olarak Sakarya'da üretiyoruz. Yaklaşık günlük 5 buçuk milyon metreküplük bir üretimle gidiyoruz. Ama inşallah önümüzdeki aylarda bunu ilk etapta 10 milyon metreküpe yani 5 milyon abonenin yani 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak şekle getireceğiz.

'GABAR'DA PETROL ÜRETİMİ 45 BİN VARİLE ÇIKMIŞ DURUMDA'

Elbette bugün burada Trabzon'un henüz daha doğal gazla tanışmamış ilçelerinden ve mahallelerinden bahsediyoruz. Oranın taleplerini en kısa sürede yerine getirmekle alakalı ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Ama gelinen nokta itibariyle bu konforlu, bu çevreci, bu verimli yakıtı mutlaka biz hanelerimizle, sanayimizle, ticarethanelerimizle buluşturmak istiyoruz. Elbette bunu kendi ürettiğimiz doğal gazımız ile yapmamız çok daha anlam ifade ediyor. Petrol tarafında 2016 yılında yine bu strateji değişikliğini yaptığımız yılda günde 35 bin varil üreten Türkiye petrolleri, bugün sadece Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü 45 bin varil günlük üretime çıkarmış durumda.

2021 yılında yaptığımız bu keşif yine Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin karalardaki en büyük keşfi. Şu anda 41 kuyudan 45 bin varil üretiyoruz. Hedefimiz inşallah en kısa bunu yıl sonu olarak, hedef olarak arkadaşlarımıza verdik ve kamuoyumuzla paylaştık, 100 bin varil, 95 kuyuyla üretime çıkabilmek. Ama ülkemiz çok büyük, ülkemizin ihtiyaçları artarak devam ediyor.

Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacı 1 milyon varil. Bizim daha çok Gabar keşfetmemiz lazım, daha başka bölgelere gitmemiz lazım. Mutlaka Türkiye'nin Libya'da, Irak'ta, Somali'de, Kafkasya coğrafyasında farklı petrol sahalarında iş birlikleriyle, ortaklıklarıyla doğal gaz ve petrolde farklı alternatifleri de geliştirmesi gerekiyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN 70 YILLIK NÜKLEER RÜYASINI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Türkiye'nin önünde 70 yıllık bir rüyayı gerçeğe dönüştürme hedefinin olduğunu ifade eden Bayraktar, "Türkiye'nin önünde bir de 70 yıllık bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek var. Türkiye'nin 1950'lerden beri yapmak istediği nükleer enerjiden elektrik üretimiyle alakalı da şu anda devam eden Akkuyu'daki nükleer santral projemiz biliyorsunuz Mersin'de. Bu santralin de en kısa zamanda ilk reaktörünü önümüzdeki aylarda devreye almak suretiyle inşallah Türkiye'nin bu 70 yıllık rüyasını da gerçeğe dönüştüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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