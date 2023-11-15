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Ekonomi Bakan Bayraktar’dan Adnan Polat’a başarı ödülü! “Türkiye için çalışıyoruz”
Ekonomi

Bakan Bayraktar’dan Adnan Polat’a başarı ödülü! “Türkiye için çalışıyoruz”

Yeniakit Publisher
2023-11-15 14:07:00 -
Bakan Bayraktar’dan Adnan Polat’a başarı ödülü! "Türkiye için çalışıyoruz"

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 7-8 Kasım’da "Rüzgarın Yüzyılı" ana temasıyla düzenlenen 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde Polat Enerji adına Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat’a başarı ödülü verildi.

7-8 Kasım tarihlerinde İstanbul’da Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen ve açılışına yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde yurt içi ve yurt dışından rüzgar enerjisinin en büyük paydaşları bir araya geldi. Cumhuriyetimizin 100. yılında ‘Rüzgarın Yüzyılı’ temasıyla öne çıkan kongrede, rüzgar enerjisinin geleceği konuşuldu.

Türkiye'nin rüzgâr enerjisi alanında en büyük oyuncuları arasında yer alan Polat Enerji’nin de katılım sağladığı kongrede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından başarı ödülü takdim edilen Polat Holding Yönetim Kurulu Bakanı Adnan Polat; 

“Türkiye’de yenilenebilir enerji konusunda neredeyse çeyrek asırdır çalışıyoruz. Bu işe ilk girmemizin ana motivasyonu fosil yakıtların havayı, karayı, suyu kirletmesiydi. Polat Enerji olarak bizden sonraki kuşaklara temiz bir dünya bırakmak için üzerimize düşeni yapmak istedik. İkinci ana motivasyonumuz ise dışa bağımlılıkla mücadeledir. Biz enerji konusunda da  kendi kendine yeten bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu anlamlı ödül için çok teşekkür ederim.” dedi. 

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