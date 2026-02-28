Bakan Bayraktar, Külliye’de Ramazan Etkinliklerine Katıldı

Organizasyona ilginin her geçen yıl biraz daha arttığını ifade eden Bakan Bayraktar, “Biz insana dair, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dair bir iş yapıyoruz. Yaptığımız işlerin kavranması, anlatılması açısından burası önemli bir platform oldu.” dedi.

Gençlerle Bir Araya Geldi

Stantlarda incelemelerde bulunan Bakan Bayraktar, yetkililerden bilgi aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu’ndaki standını da ziyaret eden Bakan Bayraktar, burada gençlerle ve çocuklarla da bir araya geldi.

Yaptığımız İşlerin Anlatılması Açısından Önemli

Bayraktar, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Külliye’de Ramazan etkinliklerine ilginin her geçen yıl biraz daha arttığını ifade eden Bakan Bayraktar, “Biz insana dair, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dair bir iş yapıyoruz. ‘Enerji’ dediğimiz iş, bugüne dair çok önemli bir iş çünkü her an, 7/24 enerjiye ihtiyaç duyuyoruz ama aslında çocuklarımızın geleceği için de önümüzdeki 30, 40, 50 yılı planladığımız bir süreci işletiyoruz. Yaptığımız işlerin kavranması, anlatılması açısından burası da bizim için önemli bir platform oldu.” dedi.

Oyun Gibi Sergiliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın standı ile enerji alanında yapılan işlerin çocuklara onların anlayabileceği dilden anlatılması için gayret edildiğine işaret eden Bakan Bayraktar, “Maden tarafından başlıyoruz; Türkiye Petrolleri’nin petrol ve doğal gaz tarafında yaptığı işlerimiz, nükleerle alakalı yaptığımız çalışmalar, burada çocuklarımıza anlatılıyor, adeta bir oyun gibi sergiliyoruz. Yaptığımız işin toplumun bütün kesimlerince, özellikle geleceğimizi aydınlatacak gençlerimizle, çocuklarımızla buluşması açısından hakikaten güzel bir ortam oldu.” diye konuştu.

Planladığımız Şekilde Devam Ediyoruz

Bakan Bayraktar, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da cevapladı. Pakistan ile Afganistan’ın arasında tırmanan gerilimin Türkiye’ye etkisine ilişkin soruya cevap veren Bakan Bayraktar, “Pakistan'da geçtiğimiz yıl anlaşmalarını yaptığımız sahalarda sismik çalışmayla alakalı denizlerde bir hedefimiz var. Şu anda biz programda devam ediyoruz. Elbette ki Pakistan ve Afganistan’ın arasındaki bu çatışmaların bir an önce barışla neticelenmesi ve durması bizim için öncelikli konu ama yaptığımız iş esas itibarıyla zorlu bir iş. Bizim beklentimiz, isteğimiz, buna ilave zorluk çıkmaması. Biz şu anda planladığımız şekilde devam ediyoruz. Bu sene için Pakistan ‘offshore'unda bir sismik çalışma hedefimiz vardı; Oruç Reis'i veya Barbaros Hayreddin Paşa'yı göndermeyi hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji Desteğimiz Devam Ediyor

Vatandaşlara dönük doğal gaz ve elektrik desteğinin devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, “Biz çok uzun zamandır dünyada yaşanan bu kırılganlığı, bu değişiklikleri vatandaşlarımıza yansıtmadık. İnşallah bundan sonra da buna devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Kademeli Tarife

Bakan Bayraktar, doğal gazda kademeli tarife konusunu da kış geçtikten sonra değerlendireceklerini ifade etti.