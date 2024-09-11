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Ekonomi Bakan Bayraktar enflasyona savaş açtı!
Ekonomi

Bakan Bayraktar enflasyona savaş açtı!

Yeniakit Publisher
2024-09-11 10:30:00 - 2024-09-11 11:03:44
Bakan Bayraktar enflasyona savaş açtı!

Enerji gündemine dair soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, OVP döneminde enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda enerji gündemine dair soruları yanıtlıyor.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

 OVP döneminde enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedefliyoruz.

 1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor.

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Yorumlar

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Elektrik ve dogalgaz zamlariyla mi enflasyon düşecek...
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