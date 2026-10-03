Bakan Bak, İstanbul'da lisanslı sporcu sayısı için 1,5 milyon hedefini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultanbeyli Spor Yatırımları Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde, İstanbul'da şu anda 840 binlerde olan lisanslı sporcu sayısını 1 milyon 500 bine çıkaracaklarını söyledi.

Bak, hedefi İstanbul Valisi ile birlikte yürüttükleri projeye bağladı: "Okulların açılmasıyla Valimizle beraber yürüttüğümüz bir projemiz var. İstanbul'daki bütün okullarda sporcu sayısını ve okul spor kulüplerinin sayısını artırmaya devam ediyoruz. Sporcu sayımızı da artırmayı hedefliyoruz."

İstanbul Valisi Davut Gül de aynı hedefi, kapsamını belirterek dile getirdi. Gül, "İnşallah İstanbul'daki 840 bin olan lisanslı sporcu sayımızı, öğrencilerimizi kastediyorum, 1 milyon 500 bine çıkaracağız" dedi.

Törende 15 çok amaçlı spor sahası hizmete açıldı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde ilçede hayata geçirilen spor yatırımları, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Bakan Bak ve Vali Gül'ün yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Başkan Tombaş, siyasi partilerin ilçe başkanları ile çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.

Programda Şehit Üsteğmen Rahim Çelik Spor Kompleksi, 15 çok amaçlı spor sahası ve kış spor okulları açıldı. Battalgazi ile Fatih spor komplekslerinin temelleri atıldı, Sultanbeyli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın lansmanı yapıldı.

Mahallelere basketbol, voleybol ve futbol sahaları yapılması için belediyeden yer bulmasını istediklerini anlatan Bak, "Bu sahalar sayesinde çocuklarımız yürüme mesafesindeki tesislere ulaşabiliyor, aileleriyle birlikte spor yapabiliyor" diye konuştu. Bakan, dijital bağımlılık ve diğer bağımlılıklardan uzak durmak için sporun etkin biçimde kullanılması gerektiğini belirterek aileleri çocuklarını spora teşvik etmeye davet etti.

Bak'ın aktardığına göre bir şehidin evladı, Başkan Tombaş'ı ziyaret ederek babasının adının bir spor tesisine verilmesini istedi; mevcut tesise şehidin adı verildi.

Bak: 1000 yüzme havuzu yapıldı, 1750'sinin inşaatı sürüyor

Bak, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Türkiye'nin dört bir yanında binlerce spor tesisi inşa ettiklerini söyledi. Bugüne kadar 1000 yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzu yapıldığını, 1750 havuzun inşaatının devam ettiğini, 150'sinin ise yapımına başlanmak üzere olduğunu ifade etti. Gençlik kamplarıyla birlikte 12 milyon çocuk ve gence hizmet verildiğini söyledi.

Çağın önemli sorunlarından biri olarak obeziteyi işaret eden Bak, beslenme alışkanlıklarından kaynaklanan kilo sorunlarının önüne geçmek için spor yapılması gerektiğini anlattı. Başkan Tombaş'ın yaz spor okullarında yaklaşık 15 bin gence spor yaptırdığını belirterek ailelere çocuklarını bu okullara göndermelerini tavsiye etti.

Gül: Son üç yılda talep edilen bütün spor malzemelerini temin ettik

Vali Gül, İstanbul'da her okulda okul spor kulübü kurdurulduğunu, son üç yılda talep edilen bütün spor malzemelerinin temin edildiğini açıkladı. Bunun Bakan Bak'ın sağladığı finansmanla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Büyük ölçekli yatırım yerine mahalle ölçeğini savunan Gül, "Düşünün ki Sultanbeyli'ye 100 bin kişilik bir stadyum yapalım. Bunun size ne faydası olacak? Hiçbir faydası olmayacak" dedi. Gül, her mahallede yürüme mesafesinde, 7 gün 24 saat kullanılabilen küçük ölçekli tesislerin çocukları kötü alışkanlıklardan koruyacağını söyledi.

Başkan Tombaş ise İstanbul'un en genç nüfusa sahip ilçelerinden biri olarak gençliğe ve spora yatırım yapmayı önemsediklerini belirtti. Tombaş, "Çünkü geleceğin şampiyonları Sultanbeyli'den yetişecek" ifadesini kullandı.

Bak, temelini attıkları ve inşaatı süren kompleks için Başkan Tombaş'ın ifadesine dayanarak takvim verdi: ocak ayının sonuna kadar Sultanbeyli'ye daha kapsamlı bir spor kompleksinin kazandırılmış olacağını söyledi.