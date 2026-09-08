Bakan Bak, GSB yurtlarında ilk yerleştirme oranının yüzde 90'a ulaştığını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı GSB yurt yerleştirme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu. İlk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 90'ı yurtlara yerleşti.

Bak, "Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak yüzde 90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran yüzde 87'ydi" açıklamasında bulundu.

867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesi

Bakan Bak, 2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta 182 bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini, bugün ise 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlere hizmet sunulduğunu belirtti. Bak, "2002 yılından bu yana toplam yatak kapasitemizde yüzde 439 oranında artış sağladık" şeklinde konuştu.

Halihazırda 1 milyon 518 bin 166 gence burs veya öğrenim kredisi verildiğini aktaran Bak, 2025 yılında öğrencilere 51 milyar 435 milyon 708 bin lira öğrenim kredisi ve burs desteği sağlandığını, bununla birlikte sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin ücretsiz sunulduğunu söyledi.

Yapımı tamamlanıp açılacak yurtlarla beraber; yapımı devam eden, ihale ve proje aşamasında olan toplam 106 yurt yatırımı bulunduğunu belirten Bak, "Bu yatırımlar tamamlandığında mevcut kapasitemiz çok daha ileri bir noktaya ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Seyahatsever ile 623 bin 470 gence ücretsiz konaklama

Yaz aylarında yurtların ücretsiz sunulduğu Seyahatsever programıyla toplam 623 bin 470 gence yurtlarda ücretsiz konaklama imkânı sağlandı. Bakan Bak, "GSB Yurtları, afetlerin ve olağanüstü şartların yaşandığı dönemlerde milletimizin her bir ferdi için sığınacak bir çatı oldu" dedi.