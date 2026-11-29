Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Batum'da oynanan karşılaşmada Filistin'e destek tezahüratı yapan Beşiktaş taraftarını yürekten alkışladıklarını söyledi. Kağıthane'deki Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri'nin açılış töreninde konuşan Bak, "Beşiktaş'ımızı yürekten alkışlıyoruz. Beşiktaş'ın taraftarını yürekten alkışlıyoruz. Batum'da tüm dünyaya, siyonistlere büyük bir ders verdiler" dedi.

Taraftarın tribünlerden "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Filistin'in yanındayız" diye haykırdığını aktaran Bak, tribünlerde yapılan baskılara ve saldırılara rağmen dik durduklarını söyledi. Bakan, Beşiktaş Kulübü'nü, yöneticilerini, teknik heyetini ve sporcularını tebrik etti; Cumhurbaşkanı'na da verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

"Mahallenin çocukları Gazze'ye selam olsun dedi"

Bak, mahallenin çocuklarını da tebrik etti: "Mahallenin çocukları çıktı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden Gazze'ye selam olsun dedi. Onları yürekten alkışlıyoruz. Çünkü çocuklarımızın davası olmalı." "Biz Türkler, bu millet her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuştur" diyen Bakan, "Spor sahalarından bu zalimlere karşı dik duruşumuzu devam ettireceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Bak: Amatör kulüplere 2026'da yaklaşık 2,5 milyar lira nakdi yardım

Amatör spor kulüplerine yönelik desteklerin süreceğini kaydeden Bak, "Bu yıl, 2026 yılı da amatör kulüplerimizin Türkiye çapında yaklaşık 2,5 milyar lira nakdi yardım yaptık" dedi. Bakan, 2027 yılında da İstanbul'daki amatör kulüplere maddi destek vermeye devam edeceklerini, bu ödemelerin yakında kulüplerin kendi hesaplarına geçirilmesini umduklarını belirtti.

Cebindeki parayı, ailesinin parasını çocuklara harcayan amatör kulüp yöneticilerine teşekkür eden Bak, kendilerinin de aynı sahalarda büyüdüğünü ve amatör kulüp yöneticilerinin verdiği burslarla okuduğunu anlattı.

Kağıthane Belediyesi'nin Sporcuhane projesi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle baştan sona yenilenen tesis; modern sahası, yeni tribünleri ve düzenlenen sosyal alanlarıyla hizmete açıldı. Törene Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kağıthane Belediye Başkanı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı, yenilenen sahaların çocukları sokaklardan uzaklaştırarak sporla buluşturacağını, tesisin ailelerin de buluştuğu bir merkez olduğunu söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir ise "İnşallah burada yetişen gençlerimiz geleceğin önemli sporcuları olacak" dedi.