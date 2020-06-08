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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan "yatırım taahhütlü avans kredisi" değerlendirmesi:

"İthalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak" - "İlk aşamada Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi, istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk lirası cinsi olarak sunulacak"

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:06:44 -
Bakan Albayrak'tan "yatırım taahhütlü avans kredisi" değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ithalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ettiklerini bildirerek, "Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Merkez Bankası tarafından başlatılan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "İthalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak. İlk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi, istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk lirası cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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