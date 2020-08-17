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Bakan Albayrak'tan Türkiye'nin hane halkı ve kamu borçluluğuna ilişkin açıklama:

"Türkiye'de hane halkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumda" - "Türkiye'de hane halkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26 bin 680 dolar olan bu rakam, 6 bin 271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır" - "Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamları dünya ortalamasının 3'te 1'idir"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 17:28:46 -
Bakan Albayrak'tan Türkiye'nin hane halkı ve kamu borçluluğuna ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de hane halkı ve kamu borçluluğunun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin hane halkı ve kamu borçluluğuna ilişkin verileri değerlendirdi.

Türkiye ve dünyadaki rakamları kıyaslayan Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de hane halkı ve kamu borçluluğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumda. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse, bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır. Türkiye'de hane halkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26 bin 680 dolar olan bu rakam, 6 bin 271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır."

Albayrak, kamu borçluluğu rakamlarına da işaret ederek, "Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamları dünya ortalamasının 3'te 1'idir. Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye'ye karanlık günler yaşatanlar, bugün 'borçluluk' üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Verileri paylaştı

Berat Albayrak'ın paylaşımında, Türkiye ve dünya ülkelerinin hane halkı ve kamu borçluluğu rakamlarına da yer verildi.

Buna göre, gelişmiş ülkeler sınıfında yer alan ABD'de hane halkı borçluluğu kişi başı 49 bin 579 dolar oldu. Türkiye'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülkelerden Güney Kore'de bu rakam 29 bin 778 dolar olarak belirlenirken, Çin'de ise 5 bin 819 dolar olarak hesaplandı.

Kişi başı kamu borçluluğunda dünya ortalaması 9 bin 108 dolar, gelişmiş ülkeler ortalaması 41 bin 178 dolar, gelişmekte olan ülkeler ortalaması 2 bin 726 dolar oldu. Türkiye'de kişi başı kamu borçluluğu rakamı ise 2 bin 854 dolar olarak belirlendi.

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