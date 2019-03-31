Bakan Albayrak’tan ’seçim’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerel seçimlere ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Albayrak, "Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yerel Seçimlerde oy kullanma işleminin sonlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada yaptı. Bakan Albayrak, "Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor" ifadelerini kullandı.