  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Albayrak'tan kapasite kullanım oranı değerlendirmesi:
Aktüel

Bakan Albayrak'tan kapasite kullanım oranı değerlendirmesi:

"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor" - "Kapasite kullanım oranı, eylül ayında 1,3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:54:26 -
Bakan Albayrak'tan kapasite kullanım oranı değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, "İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı kapasite kullanım oranına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu orandaki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Kapasite kullanım oranı, eylül ayında 1,3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Süleyman Soylu'yu isyan ettiren olay!
Gündem

Süleyman Soylu'yu isyan ettiren olay! "Hadi gitsin de bir polisimiz bulsun"

Bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lojmanların önemine vurgu yaptı. Soylu, "Bizim bakanlığım..
Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar
Gündem

Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar

Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye ile görüşmeyi kabul eden Yunanistan yine oyun peşinde koşuyor. Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Avrupa Bir..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı