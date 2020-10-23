Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan istihdam müjdesi verdi. Albayrak, bakanlığa toplamda 5 bin personel alınacağını duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şunları söyledi:

"Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır."

Hazine be Maliye Bakanlığı bünyesine alınacak 5 bin personelin kadro dağılımı şöyle:

500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı

15 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı

1000 Gelir Uzman Yardımcısı

175 Vergi Müfettiş Yardımcısı

300 Defterdarlık Uzman Yardımcısı

10 Stajyer Hazine Kontrolörü olmak üzere toplamda 2 bin kişilik ilana çıkılacak.

Kurum içi özel sınavla ise;

1500 Defterdarlık Uzmanlığı

1500 Gelir Uzmanlığı olmak üzere 3 bin kişilik kadro ataması yapılacak. Böylece bakanlık bünyesinde toplamda 5 bin kişi istihdam edilecek.

İşte Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım: