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Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: Hedef tutturuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan, '2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi' hedefi tutturuldu." dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:44
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: Hedef tutturuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kişisel Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan “2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi” hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

İşte o paylaşım...

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:44
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Açıklama

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