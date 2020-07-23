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Aktüel

Bakan Albayrak'tan esnaf ve sanatkar borçlarının 3 ay ertelenmesine ilişkin paylaşım:

"Pandemi sürecinde Milli Mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz" - "Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden"

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:25:47 -
Bakan Albayrak'tan esnaf ve sanatkar borçlarının 3 ay ertelenmesine ilişkin paylaşım:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Milli Mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan esnaf ve sanatkarlara teşekkür ederek, "Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören, Halkbank'tan kredi çekmiş esnafın borçlarının 3 ay ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, esnaf ve sanatkarların salgın sürecindeki yaklaşımına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde Milli Mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden."

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