Bakan Albayrak'tan döviz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"NET BİR SALDIRI"

Bakan Berat Albayrak, kurların bugünkü tablosunun ekonomik verilerle açıklanmasının mümkün olmadığını belirterek, "Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten" ifadelerini kullandı.

Albayrak, bu durumu Rusya’nın da yaşadığını, ancak çok güçlü bir toparlanma yaşadığını anımsattı:

"Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir."

"KARŞI AKSİYON PLANIMIZ HAZIR"

Albayrak, kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladıklarını bildirdi:

"Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız. Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük programını açıklarken söz ettiği 400 projeye ilişkin Albayrak şu açıklamayı yaptı:

"O projelerin hayata geçmesi ülkemiz açısından elbette çok önemli. Ardından siz kamunun tasarruf edeceğini söylediniz. Yıl sonunda en az 5 milyar lira faiz dışı fazla verileceğini belirttiniz. 400 proje harcama işareti verirken, kamunun tasarruf etmesini nasıl sağlayacaksınız?"

Albayrak, programın süresinin 100 gün olduğuna dikkat çekerek, büyük projeler için 90 günlük sürede atılacak adımların belli olduğunu kaydetti:

"100 günlük program adı üstünde 3 ay 10 gün yani 2018 bütçesi kapsamında uygulanacak bir program. Program uygulayacağımız bütçe disiplini çerçevesinde gerçekleşecek. Kamu tasarruflarımız kapsamında bunları dikkate aldık. Yapılacak projeler için uzun vadeli dış finansal kaynağa dayalı modelleri önceleyeceğiz."

Bakan Albayrak ile ekonomi kurmayları ve kurumlar, Uzakdoğu’da piyasaların biz uykudayken açıldığını dikkate alıp, aksiyon planlarını devreye almaya gece yarısından itibaren başladığını bildirdi. Bu sabah piyasalar açıldığı andan itibaren de aksiyon planlarının devamı geleceğini söyledi.

"DÖVİZ HESAPLARINI TL’YE ÇEVİRMEK VEYA EL KOYMAK ASLA OLAMAZ"

Bakan Berat Albayrak, "Sürekli kamuoyunun gündemine bazı iddialar geliyor. Mevduatların TL’ye döndürülmesi yada el konulması gibi çok ileri iddialar. Bakın çok net söylüyorum. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak" dedi.

GEREKİRSE "MALİ KURAL" UYGULARIZ

Albayrak’a para politikalarında tam bağımsızlık mesajı hakkında şu yanıtı verdi:

"Para politikasındaki bağımsızlığın güçlenmesi için en önemli gördüğümüz konuların başında, para politikalarının güçlü mali politikalarla desteklenmesi geliyor. Merkez Bankası son kararında ve sonrasındaki iletişiminde maliye politikalarının önemine atıfta bulundu. Şimdi maliye politikaları ile ilgili güçlü bir sürece gireceğiz. İlk bir ayda alınan kararlar, bütçe disiplini, borçlanma ihtiyacının azaltılması, kredi kart ve kredi taksitleri ile ilgili değişiklikler, cari açığa yönelik ithalat kalemleri üzerindeki düzenlemeler bu çerçevede desteklerdir."