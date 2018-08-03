Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

NTV'de soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dolarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili gündelik dalgalanmalara bakılmaması gerektiğinin altını çizerek "Bizim artık günlük politikalarla Türkiye'yi yönetmememiz lazım. Bugün şöyle oldu, sabah böyle oldu, öğlen, akşam değil. Türkiye yapısal bir ekonomik dönüşüm açısından çok güçlü bir süreci başlattı" dedi.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

"GÜNLÜK POLİTİKALARLA TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEMEMİZ LAZIM"

"Bizim artık günlük politikalarla Türkiye'yi yönetmememiz lazım. Bugün şöyle oldu, sabah böyle oldu, öğlen, akşam değil. Türkiye yapısal bir ekonomik dönüşüm açısından çok güçlü bir süreci başlattı.

Hele de 24 Haziran'la başlayan güçlü ekonomik yeni pespektif ortaya koyan resimle birlikte inşallah çok daha farklı bir süreci ortaya koyacağımızı ifade edelim.

Burada kastım şu, bu güncel ve gündelik dalgalanmalarla yaşayan değil, ülkede bir sistem var bir ekonomik dönüşüm var, oturmuş bir altyapı ve süreç var. Türkiye olarak artık biz güncel ve gündelik dalgalanmalarla değil, yapısal olarak çok güçlü bir dönüşümün; sanayi üretimi, üretim endeksine dayalı hakikaten Türkiye'nin istihdam manasında, cari değil yatırım manasında büyüyen bir modele geçişiyle alakalı bu süreci başlattı.

Türkiye olarak biz sürdürülebilir sağlıklı bir büyümeyi bütçe disiplini ve dengeli bir maliye disipliniyle birlikte eş güdümlü halde yürütmek zorundayız."

"DEVLET AĞIRLIĞINI ELDEN BIRAKMAMAMIZ LAZIM"

Rasyonel bir akılla süreci yönetmek lazım. İki ülke ilişkileri tarihi geçmişi olan ilişkiler. Güçlü tarihi ilişkileri bu çerçevede değerlendirip yönetmek lazım. Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yürütülmesi lazım. Devlet ağırlığını elden bırakmamak lazım. Sabah gerçekleşen dışişleri bakanları arasındaki görüşme iradenin masada olduğunu görüyoruz. ABD ile ilişkilerde bugünden yarına bakmamak lazım. Sabah Dışişleri Bakanımızla da görüştüm. İki ülke arasında güçlü bir iradenin masada olduğu ortaya koyulmuş. İki ülkenin Dışişleri Bakanı da çözüm yönünde irade ortaya koymaya yönelik netice alınmış.

"ABD İLE İPLER HİÇBİR ZAMAN KOPMAZ"

Amerika ile ilişkilerimizde bugünden yarına bakmamak lazım. Bugün gergin olabilir, yarın düzelebilir. ABD ile ipler hiçbir zaman kopmaz.

Günlük söylemlere dayalı, provokatif bilgilere dayalı değil, devlet ciddiyetinin ortaya koyacağı süreçlerle ortaya koymak lazım.

Araya farklı kanallar, söylemler girdiği zaman piyasa, ülkeler, kamuoyu farklı yorumlar ortaya koyabilir. Gerginlikler diyoruz, piyasaları gerginleştirebilecek söylemler diyoruz. İpler hiçbir zaman kopmaz. İşte Amerika Kuzey Kore, görüşüyorlar. Toplum ve kamuoyu şunu bilmeli, hepten kopmak ve yakınlaşmak değil.

"ORTALIĞI KARIŞTIRMAYA YÖNELİK SÖYLEMLER ESKİDEN BERİ VARDI"

Her koşula da hazır olmak zorundayız. Bundan yana sıkıntımız yok. Bugün gayet yapıcı olumlu bir süreç var. İki ülkenin menfaatine olacak şekilde, güçlü bir irade masaya konmuş. Bundan 5 dakika sonra bu oldu, 10 dakika sonra şu oldu; yok. Duyuyorum bazen. Arkadaşlar falan söylüyorlar. Ortalığı karıştırmaya yönelik söylemler eskiden beri vardı ama bunlara itibar edilmemesi lazım.

"ARTIK ÇOK DAHA GERÇEKÇİ BİR OVP'DEN BAHSEDİYORUZ"

Türkiye olarak sağlıklı bir büyümeyi bütçe disiplini ve dengeli mali disiplinle eşgüdülmü yürütmek durumundayız. Çok daha gerçekçi bir OVP'den bahsediyoruz. Biz artık katılımcı bir düzeyde yoğun bir çerçeveyi ortaya koymamız gerekiyor. Yeni Türkiye vizyonu dediğimiz resmi ortaya koymamız gerekiyor. Küresel değişimi doğru ması ve net hedefleri destekleyen politikaları ortaya koyması gerekiyor. Uyum ortaya koymak gerekiyor. OVP için ilk toplantımızı bu hafta yaptık. Eylül ayının ilk yarısında açıklayacağız."