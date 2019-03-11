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Bakan Albayrak’tan büyüme rakamları değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılı büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “2018 son çeyrek büyümesi yüzde-3 olarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşmiştir.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:35
Bakan Albayrak’tan büyüme rakamları değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılı büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “2018 son çeyrek büyümesi yüzde-3 olarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşmiştir. İç ve dış dengelenmeyi bir arada sağladığımız bu dönem, cari açık ve enflasyonda düşüş başlattık. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir” ifadelerini kullandı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2018 yılı büyüme rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Ekonomide dengelenme sürecine dikkat çeken Albayrak, büyümede en kötü beklentilerin gerçekleşmediğini belirtti.



Albayrak, “2018 son çeyrek büyümesi yüzde -3 olarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşmiştir. İç ve dış dengelenmeyi bir arada sağladığımız bu dönem, cari açık ve enflasyonda düşüş başlattık. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir.



Tarihin en ciddi spekülatif saldırısının yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girdiği döneme rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durum gerçekleşmemiş, süreç çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatılmıştır.



Son çeyrekte görülen daralmaya rağmen net dış talebin büyümeye 9,7 yüzde puan pozitif katkı sağlaması dengelenme sürecinin öngörüldüğü şekilde devam ettiğinin önemli bir işaretidir” ifadelerini kullandı.



Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşandığını vurgulayan Albayrak, şunları belirtti:


“Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, öncü göstergelerdeki iyileşmeler, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde 2019 yılında büyümenin YEP’te öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır.



2019’a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğini, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığını ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir. Artan ihracat ve turizm gelirleri büyümeyi besleyen ana kalemler olacaktır.



Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz. Nisan’dan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz. YEP kapsamında cari açığı azaltacak, katma değerli üretimi artıracak, milletimizin refahını yükseltecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:35
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