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Bakan Albayrak'tan Bali ziyareti açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bali'de gerçekleştirdiği temaslarla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

12 Ekim 2018 Cuma 23:34
Bakan Albayrak'tan Bali ziyareti açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bali'de bugün, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Ayrıca yine önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarımızı sürdürdük." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak açıklamasında, "Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun "İcra Direktörlüğü" görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diliyorum." dedi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 23:34
  1. berat albayrak

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