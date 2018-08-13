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Bakan Albayrak'tan Almanya ve AB'ye mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeir'in Türkiye lehindeki ABD eleştirilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:38
Bakan Albayrak'tan Almanya ve AB'ye mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeir'in Türkiye'nin yanında yer alarak ABD'ye yönelttiği eleştirilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından İngilizce olarak paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sayın @peteraltmaier’in ABD'nin Türkiye'ye yönelik son eylemleriyle ilgili açıklamalarını takdir ediyorum. İyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan siyasetçiler, Türk halkının Almanya ve AB ile olan ilişkilerimize duyduğu güveni güçlendirecektir.

'TÜRKİYE AVRUPA'DA GÜVENLİK ANLAMINA GELİYOR DEMİŞTİ'

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ABD Başkanı Donald Trump`ın açıkladığı tarifelere tepkigöstermişti. Altmaier, "ABD`nin Çin ve Türk tarifeleri büyümeyi yok ediyor" demişti. Altmeier, "Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor. Biz, Ankara ile göç konusunda mükemmel çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:38
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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