Bakan Albayrak'tan Almanya açıklaması!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'nin ekonomik saldırısına karşı Almanya'nın destek mesajlarından memnuniyet duyduğunu belirtti.13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:37
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'de Türkiye'ye karşı son eylemlere ilişkin Almanya Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından memnuniyet duydum. İyi niyet ve diplomasiyi savunan siyasiler, Almanya ve AB ile ilişkilerimize Türk halkının güvenini güçlendirecek." dedi.
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