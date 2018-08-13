Bakan Albayrak'tan Almanya açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'de Türkiye'ye karşı son eylemlere ilişkin Almanya Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından memnuniyet duydum. İyi niyet ve diplomasiyi savunan siyasiler, Almanya ve AB ile ilişkilerimize Türk halkının güvenini güçlendirecek." dedi.