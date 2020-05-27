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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan ''27 Mayıs'' mesajı:

"4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:05:19 -
Bakan Albayrak'tan ''27 Mayıs'' mesajı:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4. yüzyıldan bu yana "sürgün ve esaret adası" olarak anılan Yassıada'nın bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak anılacağını bildirdi.

Albayrak, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yıl dönümü ve bugün açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı, bugünden itibaren 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz."

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