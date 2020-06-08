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Ekonomi

Bakan Albayrak:"İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteğ

Bakan Albayrak:"İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:05:58 -
Bakan Albayrak:"İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteğ

Bakan Albayrak:"İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak."

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